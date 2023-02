Messina, la mafia di "Provinciale": chiesta la conferma delle condanne

La conferma quasi totale della sentenza di primo grado è la richiesta dell’accusa nel processo d’appello dell’operazione "Provinciale", l’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Messina che ha ricostruito e aggiornato le dinamiche mafiose di tre clan attivi in alcuni quartieri cittadini. Concludendo il suo intervento il sostituto della Direzione distrettuale antimafia Liliana Todaro ha chiesto la conferma delle condanne quasi per tutti, chiedendo anche la concessione delle generiche per Mario Orlando e la continuazione con altre sentenze per Giovanni Lo Duca e Giuseppe Marra.

Il processo di primo grado, celebrato con il rito abbreviato, si era concluso con 29 condanne. Adesso si sta svolgendo il processo di appello ed in cinque hanno chiesto di poter concordare la pena. Nella prossima udienza previsti gli interventi degli avvocati delle parti civili e della difesa.

L’operazione "Provinciale", scattata ad aprile 2021 con 31 arresti, ruota attorno al gruppo del boss Giovanni Lo Duca del quartiere di Provinciale ma ha fatto luce anche sull'attività di Salvatore Sparacio e Giovani De Luca e su un giro dello spaccio di droga. Dalle indagini emerse estorsioni, traffico di droga, ma anche spedizioni punitive per affermare la propria egemonia sul territorio e controllare le attività economiche della zona o per recuperare i crediti derivanti sia dal traffico di sostanze stupefacenti che dalla gestione delle scommesse su competizioni sportive.

© Riproduzione riservata