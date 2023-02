Messina, esultano genitori e studenti della "Catalfamo": arrivano riscaldamenti e palestra

C'è grande soddisfazione per la risoluzione della problematica riguardante la mancanza degli impianti di riscaldamento dei plessi “ N. Giordano e S. Annibale” di via dei Gelsomini del villaggio Cep e del plesso basso del villaggio di Santa Lucia sopra Contesse e l’utilizzo del Pala Merlino del villaggio Cep. Ad esprimerla è Salvatore Saraceno, presidente del Consiglio d’istituto dell’I.C. “G.Catalfamo” del villaggio Cep e Santa Lucia sopra Contesse.

"Dopo la corposa petizione effettuata lo scorso anno scolastico da parte dei numerosi genitori dei piccoli alunni dei due plessi e delle ultime richieste effettuate al Dirigente Prof. Angelo Cavallaro, al Presidente della 2ª Municipalità Davide Siracusano e al Vice Sindaco Salvatore Mondello riguardante la mancanza degli impianti di riscaldamento, proprio nella mattinata odierna sono stati forniti i termoconvettori per far fronte al freddo che da qualche settimana attanaglia la nostra città, in attesa della realizzazione degli impianti fissi nei due citati plessi.

Soddisfazione e vivo apprezzamento viene evidenziato in particolar modo per la determinazione del Presidente della 2ª Municipalità Davide Siracusano, che ha avuto pronte risposte da parte del Vice Sindaco Salvatore Mondello nella immediata soluzione temporanea delle esigenze dei piccoli alunni.

Altro grande risultato ottenuto è la fruizione che avviene da qualche giorno negli orari scolastici del pala Merlino da parte degli alunni del plesso centrale, che inspiegabilmente non poteva essere utilizzato per effettuare attività motoria negli orari antimeridiani, ma dopo varie interlocuzioni, scambio di corrispondenza e tavoli tecnici, le richieste del Dirigente scolastico Prof. Angelo Cavallaro, hanno trovato accoglimento per la grande attenzione del Presidente Davide Siracusano e dell’Assessore Massimo Finocchiaro che hanno fatto rispettare l’art. 4 della convezione stipulata con la Federazione che gestisce l’impianto da quasi un decennio.

L’auspicio del Presidente e di tutti i genitori dell’I.C. “G. Catalfamo” è, che quanto effettuato fino ad oggi, trova continuità nella progettazione dell’impianto di riscaldamento nei due plessi e la continua fruizione del Pala Merlino senza nessuna interruzione e/o presa di posizione che possa ledere il diritto allo studio dei nostri figli, soprattutto per evitare disparità delle scuole di periferia impegnate giornalmente con innumerevoli problemi legati al territorio.

© Riproduzione riservata