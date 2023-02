Messina, il viceprefetto Michela Fabio è il nuovo capo di gabinetto della Prefettura

La viceprefetta Michela Fabio ha assunto questa mattina le funzioni di Capo di Gabinetto della Prefettura di Messina su designazione della prefetta Cosima Di Stani, subentrando al dott. Carmelo Musolino andato in quiescenza nei giorni scorsi. Messinese, laureata in Giurisprudenza ed abilitata all’esercizio della professione forense, la dott.ssa Fabio è stata titolare di borsa di dottorato di ricerca in “Diritto Penale dell’Economia” presso l’Ateneo di Messina. Entrata in carriera prefettizia nel 2006, ha prestato servizio presso le Prefetture di Catania e Reggio Calabria, ove ha rivestito l’incarico di vice capo di Gabinetto, e, da ultimo, presso la Prefettura di Caltanissetta nella veste di dirigente dell’Area I – Ordine, sicurezza pubblica e legalità territoriale. La viceprefetta Fabio ha coordinato vari accessi ispettivi a fini antimafia ed è stata nominata, negli anni, commissaria prefettizia nonché componente di numerose Commissioni Straordinarie impegnate nella gestione di Comuni della Calabria.

© Riproduzione riservata