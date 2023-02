Messina, pedone investito da un'auto. Il conducente scappa, ma viene rintracciato e denunciato

Grave incidente ieri mattina intorno alle 11:20 sulla via nazionale a Mili marina. Un uomo di 77 anni che stava attraversando la strada è stato centrato da un’auto, una Fiat punto, guidata da un cinquantanovenne. Dopo l’impatto l’autista ha lasciato il luogo dell’incidente dandosi alla fuga.

La sezione infortunistica della polizia municipale guidata da Giovanni Arizzi ha attivato immediatamente le indagini per risalire all’autore del sinistro e oggi è stato rintracciato e denunciato l’autorità giudiziaria fra l’altro per omissione di soccorso. L’anziano ferito si trova ancora ricoverato al policlinico in osservazione.

