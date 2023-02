Erosione costiera, annosa emergenza a Santa Teresa di Riva ma gli interventi concreti latitano

I tempi della natura e i tempi dell’uomo non coincidono, è ormai noto. Ma se il confronto è con i tempi della burocrazia il paragone è ancora più impetuoso. Da circa quindici anni, a Santa Teresa di Riva, il fenomeno dell’erosione costiera viene preso seriamente in considerazione, ma nonostante sia pronta la cura per combatterlo ancora non si riesce a somministrarla e le condizioni di salute del malato, il litorale, continuano a peggiorare. Negli ultimi 40 anni, la linea di costa è arretrata anche di 70 metri e la mareggiata dei giorni scorsi ha portato le onde ad abbattersi violentemente sul lungomare provocando danni che fanno crescere la preoccupazione e allo stesso la rabbia, perché il paese si trova impotente davanti la forza della natura. Le mareggiate continuano a rosicchiare centimetri di spiaggia e ad abbassarne il livello, con un grave danno per una località che punta sul turismo, ma delle tanto attese opere di salvaguardia dall’erosione non c’è ancora traccia.

