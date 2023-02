Area industriale di Milazzo, fondi per nuove svolte

Dieci milioni di euro per il comprensorio industriale di Milazzo. Una notizia quella che abbiamo riferito ieri relativa all’approvazione nella Finanziaria regionale dell’emendamento del deputato Matteo Sciotto che è stata accolta con soddisfazione ma anche con una certa prudenza. Soddisfazione perché si tratta sempre di somme importanti che vengono messe a disposizione dei Comuni, ma anche prudenza sia perché non si tratta di trasferimento di soldi direttamente nei bilanci comunali ma di risorse che verranno erogate a supporto di progetti presentati. Progetti che in atto non ci sono anche perché nessuno immaginava che potesse esserci una tale opportunità. E ancora si cercherà di capire la tipologia di interventi da mettere in atto visto che la norma parla genericamente di riqualificazione ambientale e rivitalizzazione urbana. Due termini che dicono tutto ma anche poco se si vuole dare un significato specifico.

Diciamo subito comunque che si tratta comunque di una opportunità che, se saputa cogliere, può aiutare la riqualificazione di un’area che è stata costretta, sessant’anni addietro, a cambiare la propria vocazione e il proprio volto, per “accogliere” quelle industrie che oggi tutti vorrebbero cancellare ma che negli anni Sessanta erano ritenute l’unica ancora di salvezza. Discorsi comunque passati e l’obiettivo è guardare avanti. E se il futuro deve essere diverso, ecco che aprire un percorso di riqualificazione ha un senso. Ma a condizione che lo si faccia davvero. E le esperienze passate non sono confortanti. Basta dire che questo comprensorio nel 2002 è stato dichiarato “Area ad alto rischio di crisi ambientale” e l’obiettivo era quello di ottenere le risorse indispensabile per l’attuazione dei Piani di bonifica. Piani che però non sono mai stati avviati. E solo di recente, su sollecitazione di alcuni deputati del movimento 5 Stelle e le pressioni del governo nazionali, è stata avviata una prima fase che ha portato a dare attuazione ad appena il 20 per cento di quanto programmato.

