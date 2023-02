Ha l'obbligo di dimora ma fa un incidente, ai domiciliari 35enne di Barcellona

Scattano gli arresti domiciliari in aggravamento di misura cautelare a carico di trentacinquenne barcellonese già sottoposto all’obbligo di dimora con divieto di allontanamento dalla propria abitazione dalle ore 21.00 alle ore 05.00. Il provvedimento di aggravamento è stato emesso su specifica richiesta inoltrata all’Autorità Giudiziaria, a seguito di accertamento eseguito dai Poliziotti dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Barcellona Pozzo di Gotto lo scorso mese, quando l’uomo ha palesemente ignorato le prescrizioni imposte dalla precedente misura allontanandosi da casa e rimanendo coinvolto in un sinistro stradale nella fascia oraria in cui avrebbe dovuto trovarsi presso la propria abitazione.

