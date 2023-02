Messina, violenza a piazza Cairoli: chiesti maggiori controlli

Nonostante l’inaugurazione della caserma dell’Arma, presidio di legalità e sicurezza, si moltiplicano le scorribande e le azioni violente a piazza Cairoli, luogo amatissimo soprattutto dai giovani, in particolar modo nei pomeriggi e nelle serate del sabato. Un recente episodio ai danni di una giovane ha fatto suonare in maniera squillante un campanello d’allarme. Infatti, è stata denunciata un’aggressione da parte di alcuni coetanei.

Osservata speciale, da qualche settimana a questa parte, è la porzione a monte della piazza che ricade nel bel mezzo del “salotto commerciale” cittadino. Specialmente le aree più distanti dalla Stazione carabinieri Arcivescovado e quelle nascoste dai negozietti con box in ferro si trasformano in una sorta di ring in cui si registrano scazzottate, atti di bullismo e altre forme di illegalità. Non basta, evidentemente, la presenza delle forze dell’ordine sotto la forma di una pattuglia parcheggiata, dell’insegna “Carabinieri” e degli uffici stessi.

