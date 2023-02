Messina Social City, off line il sito per candidarsi alla Long list: la Cgil chiede una proroga

Da ieri alle 11,30 la piattaforma della Messina Social City attraverso la quale i candidati alla Long list avrebbero dovuto validare i requisiti presentati questa estate, è fuori servizio. In attesa di poter completare l'operazione migliaia di persone che avrebbero tempo fino a domenica prossima. Non si conoscono per il momento i motivi del "down" della piattaforma digitale.

La FP CGIL - scrive in una nota , alla luce del fatto che il portale risulta “in manutenzione” e considerando che, secondo previsto dal suddetto Avviso, il termine ultimo per la presentazione delle istanze è il 12-02-2023 alle 23.59, chiede di posticipare il termine di presentazione per tante ore/giorni, quanti saranno quelli in cui il portale continuerà ad essere in manutenzione".

Intanto la Messina Social City comunica che la piattaforma digitale per l’avviso di selezione per soli titoli per la formazione di graduatorie per l’assunzione a tempo determinato di vari profili professionali e categorie per esigenze temporanee e nuove progettualità della Azienda speciale Messina Social City è temporaneamente in manutenzione.

Seguirà tempestiva comunicazione relativa alla riapertura della stessa con indicazione del periodo di proroga della scadenza originariamente fissata per consentire ai candidati di concludere le operazioni di validazione.

