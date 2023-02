Messina, Congresso provinciale della Federazione Autonoma Bancari Italiani il 16 febbraio

La Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) Sab di Messina si riunirà, in occasione del XIII Congresso provinciale, il prossimo giovedì 16 febbraio alle 15, nella sala “La Corte dei Mari” di via Consolare Pompea 14. I delegati delle Aziende di Credito, Finanziarie, Riscossione, Crias, nonché degli esodati dalle stesse aziende e dei pensionati, saranno chiamati a eleggere gli organismi che per il prossimo quadriennio condurranno l’attività a tutela dei lavoratori rappresentati.

Il Congresso sarà aperto dalla relazione del coordinatore Sab Fabi Messina, Massimo Pellegrino. Ai lavori interverrà il segretario generale Fabi, Lando Maria Sileoni.

Tra i temi che saranno affrontati: la digitalizzazione, il rinnovo del CCNL di categoria, la costante chiusura degli sportelli bancari, che a oggi, soltanto in Sicilia, hanno lasciato oltre 120 Comuni senza il riferimento economico locale, le pressioni commerciali che subiscono costantemente i lavoratori bancari e che hanno indotto la Fabi e le altre organizzazioni sindacali a presentare denuncia alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle Banche, .

© Riproduzione riservata