Maltempo, allerta rossa a Messina e provincia: scuole chiuse. Ecco i comuni interessati

Allerta meteo rossa e scuole chiuse oggi a Messina e nel versante jonico della provincia.

Il sindaco Federico Basile con ordinanza ha disposto per oggi, giovedì 9 febbraio, la chiusura di tutti gli istituti scolastici pubblici, privati e parificati di ogni ordine e grado, ivi compresi quelli dell’infanzia e gli asili nido, le strutture educative ed assistenziali (a gestione diretta ed indiretta), i cimiteri, le ville e gli impianti sportivi comunali. Il provvedimento si è reso necessario a seguito dell’avviso meteo di livello di allerta allarme rosso diramato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, che segnala il “Persistere di venti orientali da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte o tempesta. forti mareggiate lungo le coste esposte; precipitazioni diffuse ed abbondanti specie sui settori centro-orientali; i rovesci saranno di forte intensità con frequente attività elettrica e forti raffiche di vento; e nevicate al di sopra dei 500-700 metri con apporti al suolo fino ad abbondanti”. A causa dell’allerta meteo proclamata dalla Protezione civile per le avverse condizioni atmosferiche previste per giorno 9 febbraio, è stata disposta la sospensione dell’attività didattica dell’Ateneo, comprese le attività riferite ai percorsi di sostegno del VII ciclo. L’attività amministrativa sarà assicurata da remoto.

Hanno già predisposto l’ordinanza anche i Comuni di Alì Terme, Milazzo, S. Teresa di Riva. S. Alessio Siculo e Furci Siculo, Taormina, Letojanni, Savoca, Antillo, Roccalumera, Nizza e Pagliara. Nella giornata di domani 9 febbraio (oggi ndr), viene evidenziato nel bollettino della Protezione civile regionale che «persistono venti orientali da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte o tempesta. Forti mareggiate lungo le coste esposte; precipitazioni diffuse ed abbondanti specie sui settori centro- orientali. I rovesci saranno di forte intensità con frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Nevicate al di sopra dei 500-700 metri».

