Spadafora, le casette dei pescatori vedono finalmente il traguardo

Step finale prima della consegna definitiva delle strutture a servizio della pesca. Dopo un lungo iter, la sindaca Tania Venuto ha comunicato che gli interventi eseguiti nell'area sono stati completati. Gli uffici municipali stanno adesso predisponendo la rendicontazione relativa al progetto, che sarà inviata alla Regione. A questo si aggiunge anche la richiesta del Comune all'Enel per quanto riguarda i collegamenti elettrici che serviranno ad alimentare le strutture, dotate già di impianti fotovoltaici.

«Entro la prossima settimana sarà inviata la documentazione relativa alle spese sostenute alla Regione – precisa la sindaca – Nei mesi scorsi sono state già espletate le procedure di assegnazione delle cinque "casette" ai pescatori e dunque possiamo dire che il traguardo è vicino». Definita quest'ultima fase burocratica, l'area dovrebbe pertanto essere già fruibile e assegnata a quanti ne hanno fatto richiesta. «Il completamento del progetto – precisa Tania Venuto – s'inquadra in un'ottica più ampia di rilancio della cittadina spadaforese, se si pensa anche all'adozione del Piano di utilizzo del demanio marittimo (Pudm) e all'istituzione del Registro dei natanti, che riguarda tutti possessori di imbarcazioni presenti nel nostro arenile». Secondo quanto messo a punto dall'amministrazione comunale in questi mesi, si prospetta dunque un miglioramento sotto il profilo logistico ed estetico di tutto il lungomare.

