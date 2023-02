Montagnareale, le salme dei fidanzati uccisi torneranno in patria il 14 febbraio

Faranno rientro in Sicilia martedì prossimo, giorno di San Valentino, le salme di Francesca Di Dio e Nino Calabrò, i due fidanzati uccisi lo scorso 21 dicembre in un appartamento di Stockton on Tees, cittadina vicino Thornaby, nella contea inglese di Yorkshire. Martedì sarà dunque il giorno del dolore anche per tutti quegli amici della coppia che, fino al 14, hanno solo potuto onorare la memoria dei due ragazzi a distanza.

I feretri, in partenza da Manchester, dovrebbero atterrare all’aeroporto Fontana Rossa di Catania nel primo pomeriggio del 14 febbraio per poi far rientro nelle rispettive comunità, dove da parecchie settimane si è in attesa di poter porgere ai due ragazzi l’ultimo saluto.

Il via libera al rientro delle salme in Italia sarebbe arrivato dal medico legale inglese dopo una seconda autopsia effettuata all’obitorio di Middlesbrough su richiesta dell’avvocato che difende il 21enne Andrea Cardinale, attualmente unico sospettato del duplice omicidio e la cui difesa parrebbe intenzionata a far valere di fronte ai giudici la tesi dell’infermità mentale.

