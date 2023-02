Centro raccolta rifiuti a Masseria, varato un secondo progetto

Centro di conferimento dei rifiuti (Ccr) di Masseria: approvato anche il progetto di completamento per rendere la struttura più operativa. Mentre sono stati ultimati i lavori che rientravano nel finanziamento regionale da 400 mila euro, i tecnici di Palazzo dell’Aquila hanno previsto l’implementazione per consentire una migliore fruizione dell’area che sorge proprio alle porte di Milazzo. In conferenza di servizi è stato dato il via libera alla nuova progettualità predisposta dagli uffici per una spesa di altri 370 mila euro per consentire l’acquisto di attrezzature e l’installazione del sistema di videosorveglianza anche per evitare il ripetersi di accessi non autorizzati da parte di chi riteneva il centro una discarica in cui conferire qualsiasi cosa in dispregio di ogni regola. Il progetto adesso dovrà diventare definitivo e a quel punto potrà essere messo a gara. Dunque complessivamente quasi 800 mila euro per far sì che la struttura possa diventare un riferimento dello smaltimento del rifiuto indifferenziato. L’intento è mettere a disposizione il CCR entro l’estate. In tal senso la ditta Saporita, quella che sta eseguendo il primo appalto ha ultimato anche le principali opere di raccordo e dell’allaccio ai sottoservizi comunali, bitumando i varchi di accesso e di uscita.

