Milazzo, la proposta del consigliere Maisano: un cimitero per cani

Un cimitero per cani a Milazzo. La richiesta è del consigliere di minoranza Damiano Maisano che ha presentato una mozione sperando che possa essere sostenuta dall'intero consiglio comunale. L'iniziativa viene denominata “Una cuccia per sempre” e prevede la creazione di un’area cimiteriale per animali d’affezione, partendo dal presupposto che gli animali, definiti “da affezione”, sono ormai riconosciuti etologicamente e giuridicamente come “esseri senzienti” e hanno assunto un ruolo sempre più rilevante nella società.

Maisano sostiene che l’importanza del rapporto uomo-animale non si esaurisce quando quest’ultimo decede, ma anzi il vero momento critico è proprio quello in cui l’animale viene a mancare, per cui soltanto chi possiede o ha posseduto animali, può comprendere quanto possa essere struggente la morte del proprio animale. Nella mozione il richiedente dà pure per accertato che gli animali d’affezione in molti casi specifici vengono adottati proprio perché è stata riconosciuta la loro universale funzione sociale e terapeutica. Considerato che in assenza di una norma o di un regolamento i resti degli animali scomparsi oltre al dolore delle persone affezionate sono spesso un vero disagio per la loro collocazione, o sepoltura, e spesso vengono abbandonati nel primo luogo a disposizione, e rilevato pure che la creazione di appositi cimiteri serve, oltre a mantenere un ricordo tangibile dell’amico scomparso, anche per rispondere ad una necessità igienico-sanitaria che coniughi la necessità di un luogo di vicinanza dell’amico umano con l’animale defunto, per Maisano si rende quindi necessaria l’individuazione di un area per la realizzazione di un cimitero degli animali nel Comune, che, oltre ad essere un atto di civiltà ed interesse sociale per la comunità locale, rappresenta un grande gesto di amore e rispetto per gli stessi animali.

