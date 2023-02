L’ospedale di Lipari “scartato dal Cup”: Sos lanciato da comitati e associazioni

Proseguono le iniziative avviate a Lipari dal Coordinamento dei Comitati cittadini e dalle associazioni locali, per non lasciare cadere nel vuoto e segnalare agli enti preposti le numerose istanze e segnalazioni che spesso scaturiscono dal mancato rispetto dei livelli essenziali di assistenza. L’ultima iniziativa pone l’accento su quello che viene definito “il misterioso meccanismo di funzionamento del Centro Unico di Prenotazione (Cup) che pare scartare troppo spesso il poliambulatorio dell’ospedale di Lipari dalle opzioni di scelta delle visite specialistiche, molte delle quali potrebbero essere tenute in loco».

Ricordando che il Cup è gestito dal “SovraCup”, un sistema informatizzato centralizzato che a sua volta gestisce le prenotazioni delle prestazioni di specialistica in relazione ai tempi di attesa delle Asp della provincia, si evidenzia che questo «come spesso accade, non tiene in considerazione i disagi connessi alla logistica né tanto meno, a quanto pare, quelli inerenti all’effettiva possibilità di effettuare le visite in loco. Ormai da diverso tempo, infatti, pervengono segnalazioni che denunciano una serie di anomalie che – osserva il Coordinamento dei comitati e delle associazioni – stanno contribuendo a diffondere sempre di più la sensazione che alcune prenotazioni finiscano per essere, ingiustificatamente, dirottate su strutture sanitarie della terraferma sulla base di presupposti che in alcuni casi sono apparsi non veritieri. Ci si riferisce alla supposta assenza di disponibilità di posti in loco o, addirittura, all’effettiva esistenza dello specifico servizio presso il nostro poliambulatorio.

