Giovane accoltellato in discoteca, arrestato un 20enne di Messina per tentato omicidio

Carabinieri della Compagnia Messina Centro hanno arrestato un ragazzo di 20 anni, incensurato, messinese, sul cui conto il Giudice ha. riconosciuto gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di "tentato omicidio" e "porto abusivo di oggetti atti ad offendere".

Le indagini, condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia e della Stazione di Villafranca Tirrena, sono state avviate a seguito del ferimento con arma da taglio di un ventiduenne, avvenuto nella nottata di domenica 29 gennaio, presso la discoteca "Ex Pirelli" di Villafranca Tirrena. In particolare, dagli accertamenti svolti, è emerso che, quella notte, all'interno del locale notturno, l'indagato avrebbe sferrato, all'improvviso, un fendente alla gola del ventiduenne, per futili motivi. Il ventenne, subito dopo, avrebbe abbandonato il locale, come constatato dall'esame delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della discoteca, dileguandosi dalla zona.

Dall'attività investigativa, è stato appurato che l'aggressione, avvenuta apparentemente senza motivo, sarebbe stata compiuta dal giovane con lucida efferatezza, L'indagato, infatti, si sarebbe recato verso il tavolo del "prive", ove era presente la vittima, colpendola con uno scatto e fuggendo senza che i presenti, nell'immediatezza, si accorgessero di nulla. Sono stati gli addetti alla sicurezza, subito dopo, ad allertare i soccorsi sanitari e i militari dell'Arma, che, intervenuti sul posto, dopo le prime verifiche, identificavano il presunto aggressore. La vittima, trasportata dal 118 al Policlinico, era stata giudicata non in pericolo di vita e, dopo le cure necessarie, veniva dimesso. I sanitari hanno evidenziato che, per puro caso, la ferita non è risultata fatale.

Il ventenne, su disposizione del Giudice, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

