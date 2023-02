Rifiuti Milazzo, anche gennaio è proficuo: 66% di raccolta differenziata

Raccolta differenziata, anche a gennaio il 66 per cento. E ciò nonostante le criticità che si spera possano rientrare. Il banco di prova, a Milazzo, sarà proprio questa settimana. Nel frattempo in città torna in vigore il calendario ufficiale della raccolta dei rifiuti. Dopo le modifiche della scorsa settimana, i cittadini dovranno conferire la frazione di rifiuto indifferenziato mentre la plastica dovrà essere smaltita nuovamente il giovedì sera.

E dal Comune arriva la raccomandazione a smaltire bene la spazzatura. «I piatti, bicchieri e contenitori in plastica, anche se sporchi – precisa in un comunicato stampa, vanno smaltiti nella plastica e non nell’indifferenziata. Stesso discorso per i cartoni di pizza e focaccia da conferire nella frazione Carta e Cartone e non nell’indifferenziata. Le lattine invece vanno smaltite assieme al vetro. Per maggiori approfondimenti sulle modalità di smaltimento si consiglia di scaricare l’App K-Tarip. Si ricorda altresì che per ricevere tutte le comunicazione relative al servizio rifiuti e altre notizie riguardanti l’Ente, è possibile iscriversi al sistema di allerta telefonica “Alert System”, compilando il modulo presente nella specifica sezione».

Il calendario settimanale

LUNEDÌ: Raccolta dell’UMIDO

MARTEDÌ: Raccolta della frazione INDIFFERENZIATA

MERCOLEDÌ: CARTA E CARTONE

GIOVEDI: Raccolta dell’UMIDO

VENERDÌ: Raccolta della frazione PLASTICA,

SABATO: Raccolta di UMIDO E VETRO

