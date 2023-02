Lipari, al via i lavori di ripristino della galleria di Monterosa

Prenderanno il via, domani, con la delimitazione delle aree di cantiere i lavori di ripristino della galleria di Monterosa e la messa in sicurezza del soprastante costone, lungo la viabilità provinciale che collega Lipari centro con le frazioni di Canneto, Lami ed Acquacalda. Per l’installazione ed operatività del cantiere, la polizia municipale ha disposto, nella stradella Serra – Monterosa, limitrofa all’area interessata dai lavori, il divieto di circolazione sia pedonale che veicolare, sino a conclusione degli stessi.

Ad eseguire i lavori, su progetto esecutivo dell’ingegnere Davide Ferlazzo, approvato nell’aprile del 2020 dalla giunta di Marco Giorgianni, sarà la ditta Nuova Tecnopolis di Rometta che si è aggiudicata l’appalto. L’ importante intervento, finanziato dalla Protezione civile che ha messo “in campo”, oneri vari compresi, circa 450mila euro, consentirà di mettere, finalmente, in sicurezza una struttura importante nella viabilità isolana che, spesso, è stata interessata da frane del sovrastante costone.

L’ultima, in ordine di tempo, in conseguenza della quale si avvio la procedura che ha portato a questi lavori, si verificò il diciotto ottobre del 2015. Solo un miracolo, considerando l’orario e il fatto che era domenica, evitò che la mastodontica frana investisse persone e mezzi, in circolazione sino ad un paio di minuti prima.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata