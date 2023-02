Eolie, restano isolate Panarea, Stromboli e Ginostra. Collegamenti ripristinati nel resto dell'Arcipelago

Sale a 60 ore l’isolamento di Panarea, Stromboli e della frazione di Ginostra. Al momento nessun mezzo è riuscito a raggiungerle. Ripristinati, invece, seppure parzialmente, i collegamenti con le altre cinque isole delle Eolie: Filicudi è stata raggiunta solo dalle nave che, a causa della forte risacca, ha dovuto effettuare le operazioni di ormeggio nello scalo alternativo di Pecorini.

Dopo la violenta mareggiata di ieri, a Lipari, il lungomare e l'area portuale di Canneto, così come la litoranea di Acquacalda, sono invasi da sabbia, pietre e detriti trasportati dai marosi. In corso anche la conta dei danni.

Anche nell’arcipelago le temperature sono crollate e nella notte hanno fatto registrare valori prossimi allo zero.

