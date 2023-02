Spadafora, al via i lavori del cavalcavia n° 3 che sovrasta l'A20 Messina-Palermo

Al via i lavori per la realizzazione del cavalcavia numero 3 di Spadafora, che sovrasta l'autostrada A20 Messina-Palermo. Al momento intanto si stanno eseguendo i lavori per l'eliminazione delle interferenze che interessano la condotta fognaria che serve la frazione di San Martino.

Il ripristino del cavalcavia si rende necessario per consentire il collegamento viario con l'area artigianale di Spadafora. Lo svaro dei viadotti 3 e 4 (Spadafora e Venetico) era stato eseguito a novembre del 2020, attraverso il supporto di una gru di grandi dimensioni. L'anno successivo il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ha decretato l’approvazione del progetto di ricostruzione del viadotto 3.

