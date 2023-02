Monforte, la vicesindaca Maimone dà l’addio alla Giunta Cannistrà

Un uragano si è abbattuto sull'Esecutivo Cannistrà a distanza di pochi mesi dalle elezioni amministrative. Ha rassegnato le dimissioni da assessora e vicesindaca, la componente della giunta municipale Maria Rosa Maimone. «Ritengo – dichiara – che non esistano più le condizioni per poter esercitare serenamente le funzioni a me delegate. Con grande rammarico – prosegue – mi trovo a constatare che sono venuti a mancare, già da parecchio tempo, i presupposti imprescindibili per una fattiva e leale collaborazione: la condivisione delle azioni politico-amministrative in primis. Agli atteggiamenti omissivi e accentratori – aggiunge l'ormai ex vicesindaca – il mio sentimento amministrativo oppone quali elementi irrinunciabili per un efficace lavoro di squadra, la condivisione, la concertazione e la programmazione, soprattutto in questa fase storica così delicata».

Maria Rosa Maimone sottolinea «la generosità e il pieno senso di responsabilità che mi hanno sempre contraddistinta e accompagnata nel corso della sua azione amministrativa, avendo tra l'altro collaborato con tutti i componenti della squadra». Ringrazia poi, per la fattiva disponibilità, i dipendenti comunali, cui continuerà a dare tutto il suo sostegno come consigliera, fino alla scadenza del mandato. «Per 10 anni – ribadisce l’ex vicesindaca – ho sempre seguito il sindaco, ma sono mancati il confronto e il dialogo con la gente, che per me sono essenziali e determinanti. Ho chiesto anche un incontro con i cittadini e con la ditta sugli aumenti sulla Tari per fornire rassicurazioni, ma anche in questo caso nessun riscontro» Infine osserva: «Sono stata dalla sua parte e non l'ho sfiduciato nel 2015 quando i consiglieri hanno presentato la mozione in Aula. L'ho appoggiato per il secondo mandato, ma c'è sempre stata più chiusura».

