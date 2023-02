Messina, palasport del Villaggio Cep: sarà la casa del pattinaggio

Non solo calcio, pallavolo o pallacanestro. C’è una fetta di sportivi messinesi che ama discipline di minore impatto o visibilità, come il pattinaggio. Ma Palazzo Zanca dimostra di andare incontro a chi pratica questa attività, complice un appalto che ha incassato un consistente finanziamento, di ben 3,9 milioni di euro, e che si appresta ad entrare nella fase clou. La voce è la seguente: “Realizzazione del nuovo pattinodromo al PalaMerlino, rientrante nella missione 5-Componente 2-Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore misura 3-3.1. Sport e inclusione sociale”.

Un importante step dell’iter (intanto amministrativo) coincide con l’affidamento di incarico di supporto tecnico al rup per il progetto in questione. Responsabile unico del procedimento che è stato individuato dal Comune nell’ingegnere Orazio Scandura. Metterà a disposizione le proprie competenze e professionalità l’ingegnere Sebastiano D’Andrea, a seguito di offerta di ribasso del 20% sull’importo preventivato, per un corrispettivo determinato, pari a complessivi 35.861,73 euro per la fase di progettazione e procedura di gara e 9.563,13 per la fase di esecuzione dei lavori. È quanto si legge in un avviso firmato dal dirigente del dipartimento Servizi tecnici Antonio Amato, mentre per l’Amministrazione a seguire l’opera nella sua evoluzione sarà l’assessore ai Lavori pubblici, nonché vicesindaco Salvatore Mondello.

