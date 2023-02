Capo d’Orlando, entra finalmente in funzione il riscaldamento della scuola

La scuola media “Ernesto Mancari”, del centro di Capo d’Orlando ha finalmente risolto, dopo oltre due mesi dalla consegna agli studenti, il problema legato al riscaldamento delle classi. Ieri mattina, infatti, dopo numerose segnalazioni, i tecnici sono riusciti ad aggiustare la caldaia, che pare non sia mai entrata in funzione. Alla base del disagio per i numerosi studenti, che dal 30 novembre sono rientrati in possesso delle loro aule, pare ci fossero una scheda che andava sostituita ed una incomprensione con tecnici specializzati. Dopo l’avvicendamento di diversi tecnici, ieri mattina si è riusciti a fornire di riscaldamento i tre piani dell’edificio. Passati anche i “giorni della merla”, adesso gli studenti della scuola media dell’Istituto Comprensivo numero uno di Capo d’Orlando, che per due anni sono stati spostati in un altro edificio di periferia per i lavori di ristrutturazione, possono tranquillamente assistere alle lezioni al caldo ed i docenti non soffrire più il freddo, come più volte lamentato.

Dopo poco più di 20 mesi l’edificio di via Piave è stato ristrutturato grazie ai lavori di adeguamento sismico eseguiti dalla ditta Aveni di Barcellona, con un finanziamento di oltre un milione e seicento mila euro che il Comune di Capo d’Orlando è riuscito ad ottenere. Con i lavori di ristrutturazione è stata realizzata una gabbia attorno allo stabile ben saldata all’interno delle fondamenta del plesso sino a scendere a dieci metri, anche al livello dell’acqua. È stato inoltre realizzato un cappotto termico che serve a mantenere una temperatura mite all’interno della scuola ma anche, in questo periodo di crisi energetica, servirà al Comune per risparmiare sulla fornitura.

