Arriva finalmente anche a Lipari il bonus energia per disagio economico

I cittadini residenti a Lipari, aventi diritto, così come quelli delle altre isole minori italiane non interconnesse alla rete nazionale, potranno, finalmente, usufruire del bonus energia per disagio economico, al pari di tutti gli altri italiani, ai quali viene erogato dal 2021.

A darne comunicazione è la SEL (Società elettrica liparese) che sulla maggiore isola delle Eolie eroga il servizio: il resto dell’arcipelago è servito da Enel. “Con la delibera n. 554/2022/R/com dell’8 novembre 2022 – evidenzia la società liparese - ARERA – evidenzia la società liparese – ha, finalmente, definito la disciplina semplificata per il riconoscimento del bonus elettrico 2021 e 2022 ai clienti aventi diritto serviti da reti di distribuzione non interconnesse alla rete elettrica nazionale.

© Riproduzione riservata