Messina e l'amara conferma: è la città che ha perso più abitanti dopo Reggio Calabria

Ci sono processi che sembrano ineluttabili, e in realtà non lo sono. Basterebbe operare un’inversione di tendenza a 360 gradi, la tanto auspicata svolta che possa restituire “appeal” ai nostri territori. La fotografia dello Stretto abbandonato dalla sua gente è nell’ennesimo focus realizzato dall’Istat, che ha delineato, nel Report pubblicato proprio ieri, i profili delle 14 Città metropolitane d’Italia. Ebbene, Messina, e a seguire subito dopo Reggio Calabria, è sia come Città metropolitana sia come Comune capoluogo, la realtà urbana che nell’ultimo ventennio ha registrato il più forte di calo di popolazione, che è pari al meno 8,8% come Città metropolitana, e addirittura meno 12% come capoluogo.

Si dice che l’emergenza demografica attanaglia l’intero Paese, se non tutto l’Occidente. E in parte è vero. Ma i dati Istat dimostrano che quei processi “ineluttabili” non accadono sempre e dovunque alla stessa maniera, con la stessa portata e impatto. In poco più di 20 anni, dal 2001 a oggi, le Città metropolitane di Roma, Bologna, Milano, Firenze, Venezia e Torino hanno aumentato la loro popolazione con la Capitale in testa, ma con Bologna e Milano in crescita esponenziale, seguite da Torino che, dopo un periodo di crisi, ora attira di nuovo fenomeni attrattivi. Fermiamoci un attimo su questo dato e pensiamo alle famiglie messinesi, quelle soprattutto che hanno giovani iscritti agli Atenei: c’è una famiglia messinese che non ha uno, o più figli, sparsi in quel triangolo del Centro-Nord (Torino-Milano-Bologna) o a Roma? La risposta è quasi scontata.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata