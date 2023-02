Intercultura e A2A regalano un'estate in Irlanda agli studenti meritevoli del Messinese

Si prospetta un'estate in Irlanda per gli studenti e le studentesse meritevoli, che risiedono o che frequentano le scuole superiori in 17 Comuni del messinese. Su iniziativa della Fondazione Intercultura, in collaborazione con A2A, si rinnova per i destinatari del concorso la possibilità di trascorrere 4 settimane in Irlanda la prossima estate, grazie a 5 borse di studio - a totale copertura dell’intera quota di partecipazione (la sola iscrizione ha un costo di 60 euro) - riservate agli studenti meritevoli nati tra l'1 settembre 2005 e il 30 giugno 2008, residenti o iscritti in una scuola secondaria di II grado presente nei comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Castroreale, Gualtieri Sicaminò, Merì, Milazzo, Monforte San Giorgio, Pace del Mela, Roccavaldina, Rodì Milici, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, Santa Lucia del Mela, Spadafora, Terme Vigliatore, Torregrotta, Valdina, Venetico.

Le iscrizioni sono aperte fino al 19 febbraio. «Il progetto - come riferisce la Fondazione - rappresenta un’importante opportunità formativa per il futuro di questi giovani. A loro, infatti, Intercultura e A2A, attraverso la controllata A2A Energiefuture, offrono uno speciale programma di approfondimento linguistico estivo con indirizzo Steam (Science, Technology, Engineering, Arts e Maths)». Più nel dettaglio, il programma proposto si svolge in Irlanda, nella cittadina di Athlone. Le partenze sono invece previste nel mese di luglio. L'esperienza all’estero prevede l’accoglienza in famiglie selezionate e viene seguita passo passo dalla presenza di un gruppo di volontari. A conclusione del progetto, gli studenti partecipanti riceveranno da Intercultura la certificazione delle competenze acquisite in ogni fase del programma. È possibile partecipare alle selezioni procedendo con l'iscrizione, entro il 19 febbraio, al bando di concorso accessibile e consultabile alla pagina www.intercultura.it/a2a-energiefuture-spa/. La fase selettiva comprenderà una prova di idoneità online, che si terrà il 21 febbraio 2023. Sarà richiesta la compilazione di un fascicolo online e la presentazione della dichiarazione Isee 2022 ordinaria o ISee 2022 minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi è obbligatoria. I risultati verranno comunicati entro fine marzo 2023. Sono in tutto 17 i giovani che hanno vissuto questa esperienza formativa dal 2018 al 2022.

