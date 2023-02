Messina, può ripartire al PalaRescifina la stagione dei grandi eventi

Le ultime note sono state, poco meno di dieci anni fa, quelle di “Piccola Katy”, con i Pooh nella loro formazione più stabile. Era pure il giorno del compleanno di Red Canzian, giusto per rendere il tutto ancor più suggestivo. Poi, spenti quei riflettori, suonata l’ultima nota, buio e silenzio hanno preso il sopravvento al PalaRescifina.

Dopo gli anni d’oro del polo sportivo di San Filippo – il palazzetto con la Pallacanestro Messina e i concerti dei big (da Baglioni a Jovanotti), lo stadio con il Messina in serie A e, anche qui, i grandi spettacoli (da Vasco a Ligabue) –, la luce si è spenta tra il 2011, l’anno dello sciagurato crollo del muro allo stadio, e la fine del 2013 quando, dopo il concerto dei Pooh, appunto, calò il sipario sul PalaRescifina, a causa di infiltrazioni sul tetto, un impianto di climatizzazione non funzionante e l’assenza della Scia antincendio dei vigili del fuoco. Altro che 4-5 mila spettatori: agibilità ridotta e addio ai grandi concerti (tornati, invece, nel giro di un paio d’anni allo stadio Scoglio).

Ora, finalmente, i tempi sono maturi affinché quelle luci si riaccendano, tanto per lo sport, vocazione naturale dell’impianto, quanto per gli spettacoli, tema assai caro ad un’Amministrazione che sul marketing territoriale legato al “brand Messina” e ai grandi eventi sta investendo parecchio dei soldi ricevuti per la crisi pandemica.

