Messina, la grande corsa al ... concorsone. Settemila domande in 10 giorni

La rincorsa al vagheggiato posto fisso è partita e ormai i numeri confermano con estrema chiarezza come a Messina vi sia una importante, forse unica, occasione occupazionale.

Scadranno fra due settimane esatte i termini per la presentazione delle domande per il maxiconcorso con cui saranno assunte a tempo pieno e indeterminato 341 persone al Comune di Messina. Nove i “profili” che sono stati messi a bando e che hanno scatenato l’interesse... trasversale di giovani e meno giovani, messinesi e non.

Basta un dato per avere la percezione del valore di questo concorso atteso, a queste latitudini, da quasi trent’anni. Nei soli primi dieci giorni di apertura dei termini ( il riferimento è al 25 gennaio) sono già state presentate al portale telematico realizzato ad hoc qualcosa come 7070 domande. E forse il meglio deve ancora venire. Perché, si sa, sono sempre gli ultimi giorni a far registrare l’impennata delle iscrizioni.

C’è tempo sino a tutto il 15 febbraio per poter partecipare e i numeri conclusivi (ci sbilanciamo) saranno almeno tre volte più grandi dei primi 7000 che hanno bruciato le tappe e concluso l’iter in pochi giorni. Andando ad analizzare più nel dettaglio le istanze che sta raccogliendo l’azienda milanese “Selexi”, si nota un’obiettiva propensione dei candidati per le figure amministrative. Infatti esistono profili di “tipo C” (istruttori), per i quali è sufficiente il diploma superiore e profili “D” (funzionari), per cui è necessaria la laurea. Ebbene, sono già 3.442, cioè quasi la metà del totale, le “domande” per istruttori amministrativi; 1.267 sono quelle per funzionari amministrativi. Sia la preselezione che la prova scritta avverranno “da remoto”, cioè da casa con un computer.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata