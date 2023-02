Messina, accordi coi creditori: proroga fino ad agosto. E c’è l’intesa con Lupò

C’è una nuova proroga per la sottoscrizione degli accordi tra il Comune e i vari creditori che dicono sì all’abbattimento del credito o ad una rateizzazione. Il nuovo termine è stato fissato dall’Amministrazione al 30 agosto, con pagamento in un’unica soluzione – in caso di rinuncia al 50% del credito – entro il 30 novembre. In caso di accordo di pagamento a rate dell’intero debito, invece, il Comune pagherà in undici rate annuali in dieci anni, dal 2023 al 2033. Si tratta, sempre e comunque, di debiti “potenziali” censiti nel piano di riequilibrio, divenuti certi, liquidi ed esigibili dopo una sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva o definitiva. «Per i singoli titoli con più di un creditore – viene specificato nell’atto approvato in Giunta la settimana scorsa – viene data priorità alle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio per i quali tutti i creditori accettano di sottoscrivere l’accordo di abbattimento del debito o di pagamento in forma rateizzata». Viene anche confermato il mandato alla direzione generale di definire le transazioni con quei creditori che hanno subordinato la firma dell’accordo di abbattimento al 50% alla definizione complessiva del giudizio pendente.

A questo proposito, nello stesso giorno della proroga, la Giunta ha approvato definitivamente uno degli accordi transattivi più importanti, quello con l’impresa “Lupò Costruzioni srl”: una partita che si è chiusa con 120 mila euro. Il contenzioso era nato dopo la rescissione del contratto di appalto dei lavori per il completamento della messa in sicurezza della tranvia, da Gazzi all’Annunziata. Un appalto tortuoso, inizialmente affidato ad un’altra impresa (l’ati Pettinato-Galletta), oggetto di ricorsi e controricorsi al Tar.

