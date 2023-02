Messina, dopo il “Natale della rinascita” tocca al Carnevale

E dopo il Natale della rinascita – i cui echi sono simboleggiati da ciò che resta del grande albero ancora nel cuore di piazza Cairoli –, tocca alla Pasqua e al Carnevale. Non si ferma più la macchina di “Messina città della musica e degli eventi”, che Palazzo Zanca ha messo in moto un anno fa, ha “oliato” nell’estate 2022 dopo lo stop forzato dall’emergenza Covid e ha fatto accelerare definitivamente con il ricco – sotto tutti i punti di vista – cartellone dello scorso Natale.

Il budget, stavolta, non sarà quello lussuoso dei mesi scorsi: non il milione e 200 mila euro stanziato nel 2021, non gli 800 mila euro del Natale 2022. Ne dovrebbero bastare circa 40 mila (anche perché in cassa restano poco più di mezzo milione) per la “finestra” di eventi immaginata per le prossime settimane, in vista di un’estate più “vivace” e delle Festività di fine anno.

Il programma di massima è stato approvato lunedì scorso in Giunta e il canovaccio è sempre lo stesso: la “fonte” degli stanziamenti è il progetto “Sostegno Pmi Card” (da 15 milioni di euro), nato inizialmente come bacino di aiuti a fondo perduto alle imprese messe in ginocchio dall’emergenza Covid e poi come base per una ripartenza per la quale gli eventi, appunto, dovevano rappresentare il principale attrattore di risorse.

