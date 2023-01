Messina, prosegue con continuità l’attività del centro vaccinale dell’Aou “Martino”

Prosegue con continuità l’attività del centro vaccinale dell’AOU “G. Martino”. Al terzo piano del padiglione “G” - presso l’unità di Igiene Ospedaliera, guidata dal prof. Raffaele Squeri – continua ad essere somministrato il vaccino anticovid, disponibile per tutti i cittadini, ed è possibile effettuare anche tutti i tipi di vaccini previsti nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Destinatari dei servizi del centro vaccinale sono in primo luogo i dipendenti, i medici in formazione, tutti gli studenti che per ragioni formative frequentano l’azienda ospedaliera universitaria, ma anche coloro che, in quanto pazienti/utenti, si rivolgono all’AOU per percorsi assistenziali specifici.

“Ogni giorno continuiamo ad effettuare le vaccinazioni anti covid-19 (contro le varianti BA. 4, BA. 5) – precisa il Prof. Squeri – e per tutto il mese di febbraio sarà ancora possibile vaccinarsi contro l’influenza. Vi sono diverse tipologie di vaccini che consigliamo ai sanitari per assicurare una maggiore protezione per sé stessi e per i propri pazienti. Inoltre vi sono alcune categorie di pazienti fragili che presso il nostro centro possono essere vaccinati nel rispetto di procedere e percorsi diagnostico terapeutici ad hoc, definiti in base alla patologia di riferimento. Un servizio consolidato quello offerto dal centro vaccinale dell’AOU “G. Martino”; quest’ultimo - prosegue il prof. Squeri - per la sua natura, ha la particolarità di essere l’unico a livello provinciale, ad offrire le somministrazioni in ambiente protetto (Covid-19 e LEA). Infatti, la presenza in sede di multispecialità consente - laddove vi fosse una necessità - di poter contare subito sull’assistenza degli specialisti”.

Ricordiamo che il centro vaccinale dell’AOU “G. Martino” è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00, festivi esclusi.

