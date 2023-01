Messina, il Maxxi in riva allo Stretto: si lavora a percorsi in sinergia

Il primo passo era stato compiuto a Roma, in occasione dell’incontro del sindaco Federico Basile con il vicepremier Matteo Salvini nella sede del ministero delle Infrastrutture. In quella stessa giornata Basile, accompagnato dal senatore Nino Germanà, si era recato al Museo nazionale delle Arti del XXI secolo, il grandioso Maxxi progettato e realizzato da una delle più importanti archistar degli ultimi decenni, l’irachena (naturalizzata britannica) Zaha Hadid, morta nel 2016. Non solo, e non tanto, una visita di carattere turistico-culturale, ma l’inizio di una interlocuzione con il presidente della Fondazione Maxxi, Alessandro Giuli.

E il secondo passo è avvenuto ieri, con la visita ricambiata di Giuli a Messina, accompagnato, oltre che da Nino Germanà, dal giornalista Fabio Longo, consigliere del ministro della Cultura Sangiuliano. Giuli è stato ricevuto a Palazzo Zanca dal sindaco e poi all’Università, dal rettore Salvatore Cuzzocrea. «Sono state poste le basi per una collaborazione di rilievo con il Maxxi», è la dichiarazione comune dei protagonisti dei due incontri.

