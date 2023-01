Caronia, nuovo incidente sulla A20: perde il controllo del mezzo e sbatte con le barriere

Ancora un incidente sulla A20 a ridosso del viadotto Buzza a Caronia, sulla bretella di passaggio nella carreggiata a doppio senso. Fortunatamente illeso un uomo, originario di Capo d’Orlando, che viaggiava al volante della sua Mercedes GLC quando, per cause in corso di accertamento, ha preso il controllo del mezzo finendo pesantemente contro le barriere. Intervenuti sul posto gli uomini della Polizia stradale di Sant’Agata Militello ed i mezzi del pronto intervento stradale. L’incidente, verificatosi poco dopo le 13, ha provocato lunghe code e la chiusura del transito per circa un’ora.

