Rometta, addio a piazza Garibaldi. Adesso si chiamerà piazza Andrea Camilleri

Piazza Garibaldi porterà il nome dello scrittore Andrea Camilleri. La Prefettura di Messina ha autorizzato il cambio di intitolazione, richiesto a sua volta con specifica delibera dalla giunta comunale, approvata dal Comune di Rometta. Su volontà del sindaco Nicola Merlino, l'idea è stata portata avanti con fermezza e in accordo con la commissione Toponomastica, composta da undici donne. «Nel corso di questi anni - scrivono le esponenti della commissione - abbiamo intrapreso varie iniziative volte in modo particolare all'emancipazione femminile, al ricordo di chi si è battuto per la nostra terra e contro la mafia e, non in ultimo, per una rilettura della storia, soprattutto risorgimentale, che rendesse onore alla verità e, nel contempo, alle tante vittime di violenze e alla nostra terra».

In queste ultime iniziative rientrano infatti la costituzione dello slargo intestato ad Angelina Romano (bambina di nove anni trucidata dai Savoia a Castellammare del Golfo nel 1861) e, dopo, la sostituzione di via N. Bixio con via delle vittime dell'eccidio di Bronte. Adesso un altro piccolo grande passo in avanti verso la verità e la giustizia. «Non saremo noi - precisano ancora le esponenti della commissione Toponomastica - con questo piccoli traguardi raggiunti, a cambiare subito la storia, ma sicuramente tutto ciò può essere, si spera, solo l'inizio di un lungo percorso che porterà a cambiare e comprendere il vero agire di alcuni personaggi definiti erroneamente e ingiustamente "eroi" a discapito della verità e di tante loro povere vittime. Siamo grate alla collaborazione dell'attuale amministrazione comunale, che è già attiva a lavorare per il raggiungimento di un altro prossimo obiettivo».

