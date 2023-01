Anche a Milazzo arrivano gli “Urban Sketchers”

Arrivano anche a Milazzo gli “Urban Sketchers” (o “Usk”), organizzazione senza scopo di lucro costituita negli Usa, che sostiene e rappresenta una comunità di base di disegnatori. E così grazie all’iniziativa dell’artista milazzese Salvo Currò, che da anni porta avanti la pratica del disegno sul posto, l’idea di fondare un gruppo di appassionati locali è nato un gruppo di giovani che hanno l’opportunità di partecipare agli incontri e alle “passeggiate di disegno” sia all’aria aperta (zone panoramiche, contesti urbani, ecc.) che all’interno delle architetture cittadine (musei, chiese, ecc.).

«La nostra missione – dice Currò, che vanta esperienze in Italia, Europa e ultimamente negli Usa, dove ha avuto modo di scambiare idee, disegni ed esperienze in presenza con gli ‘sketchers’ di New York – è aumentare il valore artistico, narrativo ed educativo del disegno sul posto, promuovendone la pratica e mettendo in contatto le persone di tutto il mondo che disegnano nel luogo in cui vivono e viaggiano». Protagonisti del lancio di questa iniziativa anche Angela Currò e Carmelo Allegra.

