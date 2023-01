Messina, droga e alcol alla guida: controlli serrati anche in provincia

Nell’ultimo week end, i Carabinieri delle Compagnie di Messina Centro, Barcellona Pozzo di Gotto e Sant’Agata di Militello, su direttiva del Comando Provinciale di Messina, hanno svolto servizi straordinari di controllo del territorio, al fine di prevenire e contrastare i reati in genere e, soprattutto, quelli di tipo predatorio o connessi al traffico di sostanze stupefacenti, oltre alle condotte di guida illecite, con particolare riferimento ai comportamenti che mettono a serio rischio i pedoni e gli automobilisti.

L’intensificazione dei controlli ha riguardato diverse arterie stradali dei territori di competenza delle Compagnie di Barcellona P.G. e di Sant’Agata di Militello e, a Messina, le zone maggiormente esposte al compimento di atti illeciti o caratterizzate dalla presenza di esercizi pubblici e da maggior affluenza di persone, tra cui anche il parco pubblico di Villa Dante.

In tutto, sono state controllate circa 200 persone e oltre 120 veicoli. Con riferimento alla circolazione stradale, sono stati predisposti posti di controllo, anche nelle ore notturne, all’esito dei quali i Carabinieri hanno deferito 10 persone, di cui quattro per guida in stato di ebrezza sotto l’effetto di alcool, due per guida senza patente poiché revocata e un altro automobilista per rifiuto di sottoporsi all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti o all’esame alcolemico.

Sono state, inoltre, contestate violazioni riguardanti il mancato uso delle cinture di sicurezza, l’uso del cellulare alla guida e la diffusione di rumori molesti durante la circolazione, oltre alla mancata copertura assicurativa dei veicoli. In Torrenova e Sant’Agata di Militello, un 38enne e una 26enne, sono stati deferiti, in stato di libertà, poiché ritenuti responsabili del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

All’esito della perquisizione personale ed eseguita sui loro veicoli, eseguita in due distinti controlli di polizia, l’uomo è stato trovato in possesso di 3 grammi, tra cocaina ed eroina, già suddivisa in dosi, insieme a una pasticca di anfetamina, mentre sull’auto della donna sono stati rinvenuti 47 grammi circa di hashish. Altre tre persone, invece, sono state denunciate per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. I servizi di controllo straordinario del territorio, che si aggiungono alle quotidiane attività di pattugliamento e controllo dei Reparti dell’Arma, saranno costantemente ripetuti al fine di assicurare un’efficace azione preventiva e di contrasto agli atti illeciti nelle varie località della provincia.

