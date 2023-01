"Aids: tieni alta la guardia!", a Messina la giornata di sensibilizzazione per i giovani

Sensibilizzare i giovani alla prevenzione dell’Aids e delle malattie sessualmente trasmissibili attraverso un’informazione corretta e chiara, che tenga conto di nuove modalità di educazione sanitaria: è questo l’obiettivo dell’iniziativa “Tieni alta la guardia”, promossa dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Messina in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale, le aziende ospedaliere “Papardo” e Policlinico “Gaetano Martino”, l’Università, l’Asp, Messina Social City, la Croce Rossa italiana e l’Arcigay.

L’evento di sensibilizzazione, in occasione della Giornata mondiale della lotta all’Aids che si è tenuta nel mese di dicembre, si svolgerà domani 31 gennaio al Palacultura a partire dalle 9,15 e vedrà quali protagoniste le scuole cittadine, in particolare superiori, la cui partecipazione è coordinata dall'USP. Dopo i saluti della prefetta Cosima Di Stani, del sindaco Federico Basile, del provveditore agli studi Stello Vadalà e della prorettrice al Welfare e alle politiche di genere dell’Università Giovanna Spatari, i lavori si apriranno con un dibattito moderato dalla giornalista della Gazzetta del Sud Natalia La Rosa, responsabile dell’inserto Noi Magazine, dedicato al segmento dell’istruzione. A intervenire saranno il dott. Antonio Albanese, infettivologo del Papardo, e il prof. Giovanni Pellicanò, direttore dell’Unità operativa complessa di Malattie infettive del Policlinico e responsabile dell’Ambulatorio per la diagnosi e cura della malattia da Hiv-Aids; all’interno di questo primo momento verrà offerta una testimonianza alle studentesse e agli studenti presenti. Dalle 10,30 via alle attività laboratoriali negli stand informativi a cura dei partner coinvolti e alle Escape Room allestite per l’occasione; quest’ultima in particolare è un gioco di logica all’interno di uno spazio dal quale si deve uscire risolvendo vari quesiti con l’aiuto di codici e indizi a tema. Alle 11 inizieranno le attività in plenaria dal titolo “Nuvole di parole” e il botta e risposta con i medici presenti, studentesse e studenti, facilitati da educatori.

Si dà seguito, dunque, all’iniziativa di dicembre, allorché in occasione della Giornata mondiale contro l’Aids, venne anche esposto nella balconata di Palazzo Zanca il fiocco rosso simbolo della campagna di sensibilizzazione col Palazzo illuminato di rosso. All’evento presero parte, insieme con l’assessora con delega alle Politiche della Salute Alessandra Calafiore, anche il presidente di Arcigay Messina Makwan Rosario Duca; il dott. Antonio Albanese, il direttore sanitario dell’Asp Domenico Sindoni e una delegazione del Comitato di Messina della Croce Rossa italiana.

«La nostra iniziativa – queste le dichiarazioni del sindaco Basile e dell’assessora Calafiore – nasce dalla volontà di sensibilizzare sul tema giovani, studenti e l’opinione pubblica in generale, esprimendo solidarietà alle persone che convivono con questa patologia, ma allo stesso modo tenendo alta l’attenzione attraverso comportamenti idonei finalizzati alla prevenzione».

