Post-alluvione a Stromboli. Prime somme per le ditte

Il sindaco di Lipari Riccardo Gullo, nelle vesti anche di commissario delegato di Protezione civile per l’emergenza alluvionale a Stromboli, ed il responsabile della Protezione civile comunale, Domenico Russo, hanno effettuato un sopralluogo sull’isola eoliana per fare il punto della situazione e verificare lo stato dell’arte degli interventi in corso. Il sopralluogo, che ha interessato anche i torrenti Dogione e San Vincenzo, la mulattiera Labronzo che conduce all’osservatorio, effettuato sotto la pioggia, è stato anche un’occasione per incontrare i cittadini e comunicare, tra l’altro, che è stato accreditato, dal dipartimento nazionale della Protezione civile, il milione di euro stanziato dal Governo all’indomani dell’evento calamitoso del 12 agosto scorso, contestualmente alla dichiarazione dello stato di emergenza.

