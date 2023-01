Un 41enne di Scilla che ha lavorato a Messina: “Io, vittima di biohacking a Madrid”

Sembra una storia che rasenta l’inverosimile, e perché no la fantascienza, ma il protagonista l’ha denunciata alle forze di polizia e persino all’Autorità giudiziaria. Un quarantunenne originario di Scilla, che ha lavorato anche a Messina, afferma di essere stato vittima di biohacking, un termine di recente forgia utilizzato per indicare una sorta di “riprogrammazione” tanto della mente quanto del corpo. Un’azione devastante, alienante, che qualcuno gli avrebbe indirizzato contro mentre si trovava in Spagna a Madrid. «Dal mese di agosto del 2020, iniziai a percepire vibrazioni in tutto il corpo che man mano diventarono più forti – racconta alla redazione cronaca della Gazzetta del Sud –, a tal punto da non poter dormire per settimane». Oltre a ciò, nausea, vomito, mancanza di equilibrio, calore nella pelle, dolori muscolari, e molto altro. Si sottopose a un esame diagnostico di elettromiografia che registrò «l’elettricità generata dal movimento muscolare». Altri test medici escludono patologie. «Mi recai a piazza Castilla e feci la prima denuncia», poi una seconda per un furto di un apparecchiatura in suo possesso. Un neurologo scartò l’ipotesi di tumori. Contestualmente, alla madre toccò sporgere una denuncia ai carabinieri di Scilla. Al suo rientro in Italia, il 41enne mise per iscritto il suo caso in una lettera trasmessa al procuratore di Reggio Giovanni Bombardieri. La stessa cosa, successivamente, alle Autorità di Tokyo. «Mi recai in Procura per vedere a che punto fossero le indagini e scoprii –spiega – che non sussistevano denunce. Assurdo. Tutto era sparito. Compresi di avere tutto in hacking, dalle linee telefoniche al cellulare».

