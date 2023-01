Paura nella notte a Messina. Incendio distrugge un camper a Tremonti

Incendio nella notte a Messina a Tremonti. Un camper ha preso fuoco (andato poi di fatto completamente distrutto) e le fiamme che si sono propagate hanno raggiunto anche le altre auto posteggiate non molto distanti dal mezzo incendiato.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere, non senza difficoltà, il rogo che risvegliato nel cuore della notte i residenti della zona. Sono in corso accertamenti ed indagini da parte delle forze dell'ordine e non viene al momento tralasciata alcuna ipotesi rispetto alla possibile causa dell'incendio.

