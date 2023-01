Messina, la Dia sequestra 12 milioni a Nigrelli

Una mente economica raffinatissima votata alle truffe seriali milionarie e in grande stile, per captare finanziamenti pubblici ed evadere sistematicamente il fisco. Che da Mistretta, sui freddi e bellissimi monti Nebrodi ha progressivamente allargato la sua sfera d’azione in Italia e all’estero. Fino ad arrivare solo per fare un esempio ad avere rapporti con una donna finita nei guai per bancarotta fraudolenta come amministratrice dell’impero di Wanna Marchi, e a quanto pare anche “imparentata” con il boss della Nuova camorra organizzata Raffaele Cutolo.

La mente è del commercialista messinese 63enne Michele Nigrelli, originario di Reitano, che ha la sua base operativa a Mistretta, il quale ha subito un sequestro di beni da parte della Dia di Messina, stimato in 12 milioni di euro. Un professionista già condannato in passato per reati tributari. Si tratta di una lunga indagine economico-finanziaria, che è stata coordinata dal procuratore aggiunto di Messina Vito Di Giorgio e dal sostituto della Dda peloritana Fabrizio Monaco, e che ha «documentato il reimpiego delle risorse finanziarie accumulate grazie a truffe per indebite percezioni di erogazioni pubbliche. Il professionista, radicato nel territorio dei Nebrodi, ha progressivamente esteso il suo raggio d’azione anche su scala nazionale ed estera».

