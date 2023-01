Sosta a pagamento nel caos a Milazzo: ausiliari del traffico licenziati

È scontro tra la società che gestisce i parcheggi a pagamento e gli ausiliari del traffico. La Tc Italia servizi srl di Napoli ha comunicato la cessazione immediata del rapporto di lavoro a sei dei 13 attuali dipendenti, addebitando loro negligenza per non aver più accertato delle infrazioni agli automobilisti che sostano negli stalli blu. Un provvedimento – si legge nella comunicazione di cessazione di rapporto di lavoro – arrivato dopo «i richiami e le contestazioni notificate nelle scorse settimane».

Dura la reazione dei destinatari del licenziamento, che col supporto del sindacato si sono rivolti già ad un legale per far valere i loro diritti. E muovono tante contestazioni al gestore dei parcheggi, già dall’errato inquadramento contrattuale alla nomina ad una serie di disfunzioni che sono state ribaltate sui lavoratori. «Abbiamo risposto a quelle assurde contestazioni – affermano i lavoratori – asserendo che i controlli avvengono con regolarità e che dopo una fase iniziale nella quale gli automobilisti commettevano l’errore di non mettere il tagliando per la sosta, ultimamente le regole vengono rispettate grazie anche ad una attività di sensibilizzazione operata nei confronti dell’utenza. E ciò è confermato dal fatto che nel periodo che ci viene contestato complessivamente il numero dei verbali è diminuito».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata