Messina, la camera penale non parteciperà all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Ecco i motivi

Il direttivo della Camera Penale “P. Pisani – G. Amendolia” di Messina, guidato dal presidente, avv. Bonaventura Candido, riunito per valutare la posizione da assumere in merito alla partecipazione all’inaugurazione dell’anno giudiziario del 28 gennaio, dopo aver «preso atto del mancato riscontro alla nota inviata ieri ai vertici della Magistratura Distrettuale per segnalare quello che si auspicava fosse solo un semplice involontario errore e considerata intollerabile la decisione di ammettere al dibattito Anm e di escludere la Camera Penale» ha deliberato «di non accettare l’attribuzione - all’interno della cerimonia - di un ruolo diverso da quello riconosciuto ad Anm; di declinare l’invito evidentemente rivolto solo per ragioni protocollari; di non partecipare alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario». Inoltre, il direttivo della Camera Penale ha proclamato «lo stato di agitazione e si riserva, in mancanza di spiegazioni, di valutare l’adozione di più incisive iniziative anche al fine di far comprendere all’opinione pubblica che nell’ambito della giurisdizione il ruolo dell’Avvocato non è secondo a quello di nessun’altro».

