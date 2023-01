Follia a Milazzo: “Datemi 200 euro e una bici, altrimenti spacco tutto”. Arrestato un 24enne

Arrestato per tentata estorsione. I poliziotti del Commissariato di Milazzo hanno eseguito la misura cautelare nei confronti di un 24enne straniero. L’uomo si è presentato nella sede della cooperativa sociale che lo aveva ospitato pretendendo la consegna della somma di 200 euro e di una bici, minacciando operatori e ospiti della struttura di «spaccare tutto» qualora non avesse ottenuto quanto richiesto.

Il ventiquattrenne dalle minacce è quindi passato ai fatti, staccando il piede di un letto in ferro e legno che ha brandito contro la vetrata di una veranda; ha quindi distrutto una cassetta degli attrezzi a pugni e infine ha tentato di colpire con un rastrello due ospiti della struttura, che avevano tentato di calmarlo, e un assistente sociale. Provvidenziale l’intervento degli agenti che ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. Il 24enne è stato poi trasferito nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto.

L'altro arresto

Sempre a Milazzo, in manette anche un sessantaquattrenne originario di Monforte San Giorgio, arrestato in flagranza dagli agenti per il reato di tentata rapina impropria. L’uomo, tradito dall’allarme antitaccheggio all’interno di un esercizio commerciale, non ha esitato a inveire contro il direttore della struttura e a spintonarlo con forza.

© Riproduzione riservata