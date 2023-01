Capo d’Orlando, atti sessuali sul figlio di 7 anni: madre condannata a 4 anni e 4 mesi

È stata condannata a quattro anni e quattro mesi di reclusione una donna 46enne di Capo d’Orlando, accusata di aver compiuto atti sessuali nei confronti del figlioletto di appena 7 anni, affetto da lieve disabilità.

Il verdetto è stato emesso ieri dal gup del Tribunale di Patti, Eugenio Aliquò, a conclusione del giudizio col rito abbreviato.

La vicenda emerse lo scorso agosto quando la Polizia del Commissariato di Capo d’Orlando eseguì l’ordinanza cautelare agli arresti domiciliari disposta dal gip Andrea La Spada. Fu in particolare la denuncia presentata a fine luglio dal padre del bambino, che riferì dei propri sospetti dopo aver ascoltato una registrazione audio ritrovata sul telefono cellulare in uso all’altra figlia minore della coppia, a far scattare gli approfondimenti investigativi del caso, condotti con massima tempestività ed accortezza, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Patti, diretta dal procuratore capo Angelo Cavallo, e dal sostituto procuratore Alice Parialò titolare del fascicolo.

I riscontri dell’indagine svolta dalla Polizia, attraverso intercettazioni telefoniche, perquisizioni e sequestri di alcuni telefoni cellulari, portarono quindi nel giro di un paio di settimane a tracciare l'allarmante scenario e formulare le accuse a carico della donna con la richiesta di misura cautelare.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata