Stalli blu a Milazzo, ecco le future aree e tariffe

La fase di sperimentazione è terminata. Dopo 18 mesi dal riavvio del servizio di sosta a pagamento, l’Amministrazione comunale è intenzionata ad utilizzare questo strumento quale supporto alla carenza di parcheggi, favorendo il ricambio delle autovetture i cui conducenti hanno la necessità di fermarsi in centro, ma anche andando incontro alle esigenze degli stessi automobilisti. Per tale ragione, in attesa dell’individuazione del nuovo gestore – su cui ci soffermiamo nella scheda – a Palazzo dell’Aquila si è deciso di aggiornare e modificare il sistema di tariffazione e regime orario della sosta a pagamento. Modifiche che tengono conto di quanto è emerso in quest’anno e mezzo di attività svolta dalla ditta aggiudicataria del primo appalto, la Tlc di Napoli. Diverse le novità che caratterizzeranno il servizio della sosta a pagamento, sia per quel che riguarda la tariffazione che l’individuazione delle aree cittadine (958) dove sono presenti gli stalli blu. Novità che entreranno in vigore con l’arrivo del nuovo gestore. Per il momento si continua con l’attuale tariffazione.

