Messina, freddo in classe: alla scuola di Badiazza arriva il gasolio

A palazzo Zanca si lavora per smistare, in tempi brevi, le richieste delle scuole che in questi giorni sono al freddo problema per problemi agli impianti di riscaldamento. È arrivata la fornitura di gasolio alla scuola primaria "Giuseppe Mauro" di Badiazza. Lo ha fatto sapere la dirigente Maria Concetta D'Amico dell'istituto comprensivo Villa Lina da cui il plesso dipende. "Possiamo tranquillizzare le famiglie - ha detto la preside - gli impianti in atto sono funzionanti e i bambini possono svolgere serenamente le lezioni. Nei prossimi giorni - aggiunge la preside - i riscaldamenti torneranno a funzionare anche nel plesso centrale di Villa Lina dove stiamo cercando di tamponare con pompe di calore e nell'istituto scolastico Vann'Antò. Qui è in corso la riparazione della scheda e si sta sta aspettando a giorni l'arrivo di un pezzo da sostituire che dovrebbe essere consegnato entro il 7 febbraio. Nel frattempo cercheremo di ridurre al massimo i disagi dei nostri alunni con stufe e come detto pompe di calore oppure limitando la permanenza negli spazi scolastici più freddi". Ma le richieste di manutenzione degli impianti si stanno moltiplicano da quando il freddo ha iniziato a fare sul serio. La questione è all'attenzione del vicesindaco Salvatore Mondello al lavoro per pianificare soluzione a breve, medio e lungo termine.

