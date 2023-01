L'emergenza freddo spiazza le scuole di Messina: parte la caccia... a stufe e termosifoni

Lezioni al gelo in diversi Istituti città del tutto privi di impianti di riscaldamento. Alla scuola primaria “Giuseppe Mauro” di Badiazza i genitori sono in agitazione. Avevano segnalato il disagio già qualche settimana fa, dopo il rientro dalle vacanze natalizie. Il brusco calo delle temperature, precipitate di almeno 8-10 gradi rispetto alla media anomala a cui ci eravamo abituati, da lunedì però ha scatenato nuove emergenze. Minacciano proteste anche le mamme della scuola primaria “Annibale Maria di Francia” di Villaggio Cep, dove mancano pure le stufe. Spetta ai dirigenti scolastici sollecitati da alunni e genitori, inventarsi le soluzioni per fronteggiare la prima vera ondata di freddo.

Per mitigare il disagio l’unica alternativa è rappresentata dalle stufette se i riscaldamenti non funzionano o ancora peggio non esistono perché mai installati. È il caso delle scuole Cannizzaro e Galatti, Albino Luciani, Crispi e di tanti altri plessi privi di impianti. Le aule da un giorno all’altro sono diventate fredde, rendendo disagevole la permanenza degli alunni e insegnanti che rimangono in classe con giubbotti, cappotti e sciarpe. Si evita persino di recarsi in bagno per lavare le mani, perché l’acqua che sgorga dai rubinetti è gelata.

