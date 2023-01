Hashish e marijuana a Giostra, domiciliari per un pusher beccato a spacciare a Messina

In manette un ventiduenne messinese trovato in possesso di hashish e marijuana dai Poliziotti delle Volanti. A tradirlo una singola dose di hashish, con ogni probabilità appena ceduta ad un “cliente” che gli Agenti hanno sottoposto a controllo durante la consueta attività di controllo del territorio. In poco tempo i Poliziotti sono risaliti all’identità del ventiduenne e al suo domicilio presso il rione Giostra, dove hanno rinvenuto e sequestrato sostanza stupefacente risultata essere, all’esito del narcotest condotto dal locale Gabinetto di Polizia Scientifica, 600 grammi del tipo marijuana e 200 grammi del tipo hashish.

La perquisizione domiciliare ha consentito, inoltre, il rinvenimento di due bilancini di precisione e di altro materiale generalmente utilizzato per il confezionamento delle singole dosi, del tutto compatibile con quello della singola dose sequestrata a carico del cliente. A riconferma dell’attività di razionamento, pesatura, confezionamento e spaccio, altre tracce di droga sono state altresì rinvenute su posate e su una ulteriore bilancia, ed è stata inoltre trovata una somma di 245 euro ritenuta probabile provento della vendita.

Il presunto pusher è stato, pertanto tratto in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, collocato agli arresti domiciliari, misura confermata anche all’esito del giudizio per direttissima. Il “cliente” è stato, invece, segnalato alla competente Autorità Amministrativa quale assuntore abituale di sostanza stupefacente.

